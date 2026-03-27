Стало известно, где и когда похоронят актера из сериала «Тихий Дон»

Попрощаться с актером Тихоном Котрелевым можно будет 29 марта в Красном Селе
Церемония прощания с российским актером, сценаристом и режиссером Тихоном Котрелевым состоится в воскресенье, 29 марта, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе. Об этом сообщил в своих соцсетях сын актера Петр Котрелев.

«Отпевание папы, Тихона Котрелева, будет в воскресенье, 29 марта, в 12:00. В покровском храме по адресу: ул. Нижняя Красносельская, 12», — написал он.

В сообщении также говорится, что артиста похоронят в тот же день на Ваганьковском кладбище в Москве. Сын актера отметил, что его отец любил большие и шумные компании, поэтому провожать его следует «по-праздничному».

Котрелев умер 25 марта после продолжительной болезни. Актер получил известность благодаря сериалам «Тихий Дон», «Хирург» и «13 клиническая. Начало».

Одной из последних работ Котрелева стала российская драма «Космос засыпает», в котором он исполнил роль отца главного героя. Премьера этого фильма запланирована на 2 апреля.

Ранее умер актер из «Золотого теленка» Петр Складчиков.

 
