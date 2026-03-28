Воздушная тревога объявлена в центральной части Израиля

Сирены воздушной тревоги прозвучали центральной части Израиля в связи с запуском ракет из Ирана, в окрестностях Тель-Авива прогремели взрывы. Об этом сообщает ТАСС.

Тем временем пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о том, что в центральной части Израиля работают поисково-спасательные бригады из-за сообщений о возможном падении боеприпасов.

«В настоящее время поисково-спасательные подразделения работают в районах в центральной части Израиля, откуда поступили сообщения о разрывах», — говорится в сообщении.

27 марта Иран ударил беспилотниками по крупнейшему транспортному центру Армии обороны Израиля в Тель-Авиве.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ходе атаки им удалось ликвидировать верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее Медведев допустил более масштабную войну на Ближнем Востоке.