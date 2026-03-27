Главный провокатор шоу-бизнеса: как живет Никита Джигурда

Актеру театра и кино, режиссеру и певцу Никите Джигурде исполнилось 65 лет. За свою карьеру он сыграл десятки ролей в кино и театре, выпустил множество музыкальных альбомов и поэтических программ, однако у широкой публики его имя ассоциируется не столько с творчеством, сколько с громкими скандалами, эпатажными выходками и резонансными заявлениями. Как начинал свой путь к славе Никита Джигурда и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Никиты Джигурды

Никита Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве в далекой от творчества семье — его родители, Борис Иванович и Ядвига Погоржельская, работали инженерами в сфере оборонной промышленности. В подростковом возрасте он увлекался творчеством Владимира Высоцкого и пытался исполнять его песни с максимальной эмоциональной отдачей. В результате одного из таких «выступлений» он надорвал связки — последствия этой травмы, по его словам, сказались на тембре голоса, позднее ставшего визитной карточкой артиста.

Никита Джигурда (в центре) с мамой и братом Из личного архива

Параллельно Джигурда серьезно занимался спортом — входил в сборную УССР по гребле на каноэ, был кандидатом в мастера спорта, а после окончания школы стал студентом Киевского института физкультуры. Однако уже через год он решил отказаться от спортивной карьеры и сосредоточился на творчестве — поступил в Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого на курс народного артиста СССР Николая Рушковского.

В мае 1981 года Джигурда оказался в психиатрической клинике. По информации из открытых источников, он попал туда с диагнозом «гипомания» (форма мании, характеризующаяся приливом энергии и высокой активностью, длящимися не менее нескольких дней) хотя сам артист утверждал, что его госпитализация была связана с исполнением «антисоветских» песен во время визита в Киев Леонида Брежнева.

«Мне кололи по семь уколов транквилизаторов в день… Психиатр спросил меня, кем я себя считаю, и я ответил, что продолжаю дело Пушкина, Лермонтова, Бродского… Он послушал и написал в карте: «гипоманиакальный психоз», — вспоминал он о том случае.

В 1983 году Никита Джигурда переехал в Москву и поступил в Щукинское театральное училище на курс Евгения Симонова.

Никита Джигурда в театре и кино

В 1987 году он получил диплом и был принят в труппу Театра на Таганке, откуда вскоре перешел в Московский новый драматический театр, где получил главную роль в пьесе Михаила Рощина «Седьмой подвиг Геракла». В 1989 году артист перешел в театр Рубена Симонова, а спустя два года стал играть в театре «У Никитских ворот».

Актер Никита Джигурда в фильме «Любить по-русски — 2» (1996) Мосфильм-Беларусьфильм

Дебютом Джигурды в кино стала главная роль в телесериале «Раненые камни» (1986). Следующей его заметной киноработой стал фильм «Супермен поневоле, или Эротический мутант» (1993), где актер выступил сразу в нескольких амплуа — как исполнитель главной роли, режиссер и автор сценария. Известность артисту принесла роль в двух частях мелодрамы Егора Матвеева «Любить по-русски» (1995) и «Любить по-русски 2» (1996). Но, пожалуй, одной из самых узнаваемых ролей Джигурды в кино стал образ Ивана Кольцо в приключенческом фильме «Ермак» (1996).

Всего в его фильмографии более трех десятков киноработ, в числе которых как эпизодические, так и характерные роли. Помимо съемок, Джигурда занимался озвучкой — его голосом говорят персонажи мультфильмов «Нико: Путь к звездам» (2008), «Ронал-варвар» (2011) и других.

Музыка и книги Никиты Джигурды

Начало музыкальной карьеры Никиты Джигурды было тесно связано с творчеством Владимира Высоцкого: в середине 80-х он выпустил сразу несколько альбомов со своей интерпретацией песен поэта. Позже он записал пластинки «Перестройка» (1987), «Гласность» (1988), «Ускорение» (1989) и «Утопия» (1990), которые во многом отражали общественные настроения эпохи и сочетали в себе элементы авторской песни, театрального перформанса и социальной сатиры.

Никита Джигурда выступает в программе «Москва и москвичи» на радиоканале «Москва», 1993 год Станислав Панов/ТАСС

В 90-е Джигурда продолжил экспериментировать с жанрами и образами, выпустив более десятка альбомов, в числе которых «Лунная женщина» (1993), «Огонь любви» (1995), «Фиолетовая роза» (1996) и другие. В нулевых артист переключился на экспериментальные и провокационные проекты, наиболее известными из которых стали «Иллюзия любви (От Фрейда к Юнгу)» (2003), «Раздвигая горизонты» (2004), «Глюоновые танцы» (2006) и «Хулиган я, хулиган» (2006). Всего в дискографии Джигурды 42 пластинки , последняя из которых — «Черный Огонек» вышла в 2025 году.

Также Джигурда выпустил несколько поэтических сборников, а в 2012 году опубликовал книгу «Вертикаль русского мата. Батарейка Бога», в которой отразил свое отношение к языку, культуре и свободе самовыражения.

Личная жизнь Никиты Джигурды

Личная жизнь Никиты Джигурды была не менее насыщенной, чем его творческая карьера, и нередко становилась предметом обсуждения в СМИ. Артист четыре раза был женат и стал отцом пятерых детей . Первый брак он заключил еще во время учебы в Киевском институте физкультуры — избранницей артиста стала его сокурсница Нелли. В 1984 году у пары родился сын Владимир, вскоре супруги развелись.

Никита Джигурда с сыном на футбольном матче между командами фестиваля «Кинотавр» и администрации Сочи, 2003 год Виктор Клюшкин/ТАСС

Второй женой Джигурды была актриса Марина Есипенко, вместе с которой он учился в Щукинском училище. Их отношения продлились около 10 лет, но тоже закончились разрывом: Есипенко ушла от него к барду Олегу Митяеву.

Следующие длительные отношения были у артиста с поэтессой и фотографом Яной Павелковской. У них родились двое сыновей — Артемий-Добровлад (2002) и Илья-Максимилиан (2008). По информации из открытых источников, этот союз распался из-за того, что во время беременности Павелковской у Джигурды начался роман с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Мариной Анисиной, которая впоследствии стала его четвертой женой.

Джигурда познакомился с Анисиной в 2007 году на проекте «Танцы на льду», где они выступали в паре. Отношения развивались стремительно: уже 23 февраля 2008 года влюбленные поженились, вскоре после чего обвенчались. В этом браке родились двое детей — сын Мик-Анжель-Крист (2009) и дочь Эва-Влада (2010). Интимная жизнь пары регулярно становилась достоянием общественности, причем, деликатными подробностями с фото и видео делились сами супруги.

Олимпийская чемпионка Марина Анисина и ее муж, шоумен Никита Джигурда, во время выступления на гала-концерте «Танцы на льду» в Ледовом дворце на Ходынском поле в Москве, 2007 год Илья Питалев/РИА Новости

В октябре 2016 года Анисина объявила о разводе с Джигурдой, после чего забрала детей и уехала жить во Францию. Разрыв сопровождался громкими публичными заявлениями — фигуристка обвиняла супруга в изменах и называла его больным. Артист, в свою очередь, обвинения отрицал и заявлял о намерении вернуть жену, что в итоге и сделал: в 2021 году бывшие супруги сообщили о воссоединении и вновь зарегистрировали брак. После повторной свадьбы пара некоторое время демонстрировала семейную идиллию, однако их отношения по-прежнему оставались нестабильными.

В последующие годы в СМИ регулярно появлялись сообщения о новых конфликтах и расставании супругов, хотя официально о повторном разводе Джигурда и Анисина не объявляли.

Самые громкие скандалы с Никитой Джигурдой

На протяжении всей своей карьеры Никита Джигурда регулярно оказывался в центре внимания общественности: его публичные выступления, заявления и участие в телешоу зачастую сопровождались провокациями и конфликтами с другими людьми. Один из первых громких скандалов разразился в 2009 году, когда Джигурда выложил в сеть видео родов своей супруги Марины Анисиной. Публика была в ужасе — артиста обвинили в нарушении норм морали и чрезмерной откровенности, а также в стремлении к эпатажу любой ценой. В ответ сам Джигурда объяснил свой поступок желанием показать «естественную красоту рождения жизни».

«Я считаю, что это — произведение искусства. В родах вижу красоту природную! Это почти как художественный фильм, природный акт появления жизни на земле. Я показал, как женщина становится Мадонной. Марина рожала впервые и просила обязательно быть рядом с ней. Снимать мы стали спонтанно, в последний момент. На мобильный», — заявил артист.

Еще одна громкая история произошла в 2016 году после смерти бизнесвумен Людмилы Браташ, которая была крестной младших детей Джигурды и, по некоторым данным, его любовницей. Артист тогда заявил о своих правах на наследство женщины, которое оценивалось более чем в 800 миллионов рублей . Родственники Браташ решили оспорить подлинность ее завещания, в результате чего конфликт перерос в длительные судебные разбирательства, которые проходили как в России, так и за рубежом.

Судебные тяжбы длились почти 10 лет и закончились не в пользу Джигурды — имущество Барташ получила ее сестра Светлана Романова.

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда, 2023 год Сергей Булкин/Global Look Press

Один из последних скандалов с участием Джигурды разразился в начале 2024 года, когда в сети якобы случайно появилось его интимное видео с Анастасией Волочковой. Балерина обвинила его в предательстве и пиаре за ее счет, но артист эти обвинения опроверг, заверив, что ролик, который, по его словам, был «репетицией спектакля для взрослых», слил третий человек. Скандал быстро перерос в публичный конфликт: Волочкова заявила о прекращении общения с Джигурдой и подчеркнула, что не намерена восстанавливать отношения. Позднее артист извинился перед балериной, однако полностью сгладить ситуацию это не помогло — их дружба фактически сошла на нет.

Чем сегодня занимается Никита Джигурда

Никита Джигурда остается одним из самых эпатажных и обсуждаемых персонажей отечественного шоу-бизнеса. При этом он продолжает сниматься в кино и сериалах, записывает музыку и участвует в популярных телепроектах. В частности, в конце 2025 года артист стал одним из героев реалити-шоу «Звезды под капельницей», в рамках которого представители шоу-бизнеса, столкнувшиеся с зависимостями, проходили курс реабилитации под наблюдением специалистов.

Вместе с ним «под капельницей» оказались Анастасия Волочкова, Маша Малиновская, Рома Желудь и другие медийные фигуры. Впрочем, Джигурда пробыл на проекте недолго — уже после первого эпизода он заявил, что не считает себя зависимым, и покинул проект.

Актер Никита Джигурда в фильме «Любовники» (2022) «Революция Фильм» и IVI Originals при поддержке «Фонда Кино»

В кино артист сегодня появляется реже: среди недавних работ Джигурды — сериалы «Макс и Гусь» (2023) и «Дайте шоу» (2024), а в ближайших планах триллер «Искусство видеть», выход которого назначен на 2026 год. Так или иначе, артист всегда знает, как привлечь внимание к своей персоне и без громких ролей, ведь резонансные заявления о личной жизни работают не хуже больших премьер.

Кстати, несколько месяцев назад Джигурда сообщил журналистам, что планирует вновь стать отцом и рассматривает 2026 год как возможный момент для рождения еще одного наследника.