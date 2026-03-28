Названы самые безопасные ниши для онлайн-бизнеса в 2026 году

Самым безопасным и низкозатратным способом для старта на рынке онлайн-бизнеса сейчас являются онлайн-услуги и образование. Об этом «Газете.Ru» рассказал Алексей Стрельцов, совладелец IT-компании Prodamus.

«Все, что вам нужно — это только ваши знания, опыт и навыки. Все остальное можно доработать в процессе, запрашивая у клиентов обратную связь. Дальше — отзывы, очередь из клиентов и масштабирование. На глубокие знания в любой отрасли всегда будет спрос, — пояснил Стрельцов. — На этом можно и нужно зарабатывать, но нужно быть готовым к тому, что первый бизнес не всегда удачный — и не унывать».

По оценкам экспертов, потенциал рынка платных услуг огромен: к 2026 году он может достичь 27 трлн рублей. Основной драйвер роста — категории, где сегодня доминирует или активно развивается онлайн-заказ: IT, маркетинг, дизайн (рост составил +260% от данных 2024 года) и образование (+152%).

Внутри самого онлайн-образования фокус спроса заметно смещается. Если в прошлом году доминировал интерес к IT, то сейчас картина меняется. Доля интересующихся IT-курсами снизилась с 38% до 32%. Сегодня клиенты онлайн-школ чаще выбирают четкие цели: повышение профессиональной квалификации привлекло 24% респондентов, а изучение иностранных языков — 16%.

По наблюдениям Стрельцова, рынок образования поляризовался. Пользователи иначе подходят к выбору в разных экономических ситуациях.

«Сегодня при выборе дорогостоящих курсов обучающимся важно не количество уроков и даже не авторитет эксперта, а результат, за который они готовы платить большие деньги. Сейчас клиенты тщательнее оценивают свои силы и возможности, причем не только финансовые — перед покупкой курсов они задаются вопросом, смогут ли пройти их, хватит ли у них времени на обучение? Поэтому популярнее становятся недорогие продукты с точечным решением конкретных задач, и это потенциальный «клондайк» для продаж», — считает эксперт.

Впрочем, какой бы удачной ни была ниша, любой продукт нужно грамотно продать. Огромный объем предложения во всех сферах делает покупателей более разборчивыми, они тщательнее анализируют соотношение цены и качества, и поэтому для выживания на рынке бизнесу нужно быть пластичным, считает эксперт: «Спрос, вопреки стереотипам, сейчас не падает, а только растет, и если не покупают у вас, то покупают у кого-то еще. Поэтому нельзя продавать статичные однообразные продукты и надеяться на успех – вы должны быстро подстраиваться под запросы рынка. Даже в одной и той же нише один и тот же продукт можно подавать под разными углами, разными способами».

Эксперт дал несколько практических советов для выживания начинающим предпринимателям. Во-первых, запускать проект нужно только с качественным продуктом, заранее проанализировав целевую аудиторию. «Проверяйте идеи на живых деньгах: если люди готовы внести предоплату за идею, значит, она рабочая. Если продукт купят, а вы не сможете его воплотить — вернете деньги, но приобретете опыт и понимание спроса», — советует он.

Во-вторых, в условиях роста цен на рекламу необходимо иметь несколько каналов связи с клиентом и с первого дня собирать базу, проактивно с ней работая. В-третьих, критически важно правильно вести доходы и расходы, следить, чтобы не было кассовых разрывов и корректно принимать платежи.

«Одной из распространенных ошибок начинающих предпринимателей становится отсутствие выстроенной и легальной платежной инфраструктуры. Это нередко приводит к потере клиентов и даже кассовым разрывам. При этом проблема не всегда связана с осознанным игнорированием — часто до настройки платежей просто не доходят руки. Основной фокус в начале сосредоточен на поиске клиента и доведении его до момента, когда он готов купить продукт или услугу», — поделился Стрельцов.

Только сочетание правильной ниши, качественного продукта и финансовой дисциплины, по мнению Стрельцова, позволяет не просто войти в онлайн-бизнес, но и удержаться в нем.

