Уиткофф заявил, что США ждут от Ирана ответ на план по урегулированию

Сергей Бобылев/РИА Новости

Вашингтон ожидает от Тегерана ответа на американское предложение из 15 пунктов об урегулировании конфликта. Об этом заявил в ходе инвестиционного форума в Майами спецпосланник президента США Стив Уиткофф, передает РИА Новости.

«У нас на рассмотрении находится соглашение из 15 пунктов, которое находится у Ирана уже некоторое время. Мы ожидаем от них ответа. Это решило бы все проблемы», — сказал он.

По словам Уиткоффа, среди препятствий вопросы обогащения урана и запасов обогащенного ядерного топлива в Иране.

26 марта источник агентства Tasnim сообщил, что Иран передал официальный ответ на 15-пунктовый план США по урегулированию конфликта через посредников и ждет реакции Вашингтона. Тегеран требует прекращения военных действий, гарантий безопасности, компенсаций и признания своего суверенитета над Ормузским проливом, а также ставит под сомнение искренность переговоров со стороны США. О том, какие условия выдвинул Иран и чего хочет Вашингтон, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ирландии назвали слова Путина об Иране «системным шоком».

 
При неполном рабочем времени зарплата может упасть ниже МРОТ. Как отстоять свои права сотрудникам
