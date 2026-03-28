Собинян сообщил о беспилотнике, летевшем на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем аккаунте в мессенджере Max о беспилотнике, летевшем на столицу.

По его словам, беспилотник сбили силы противовоздушной обороны (ПВО).

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — поделился мэр столицы.

До этого Росавиация сообщала, что московский аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что за вечер пятницы над регионами России, в том числе над Московским, были сбиты 52 украинских беспилотника.

Дроны самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.

26 марта российское оборонное ведомство сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) а ночь уничтожили 85 украинских беспилотников над территорией России.

Ранее в Госдуме предложили сбивать над Прибалтикой летящие в Россию дроны ВСУ.