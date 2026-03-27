Ростовчанин обстрелял подростков из винтовки за то, что они бросали камни в его гараж

В Ростовской области мужчина открыл стрельбу по подросткам
Global Look Press

В Ростовской области 46-летний житель станицы Каргинской подозревается в стрельбе из пневматической винтовки по подросткам. Об этом сообщает СУ СК по Ростовской области.

Инцидент произошел 26 марта. Мужчина увидел, что двое подростков бросают камни в его гараж, и открыл по ним огонь из пневматической винтовки. Пуля попала одному из мальчиков в живот. Ребенка доставили в больницу и прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Второй подросток не пострадал. Подозреваемого задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

До этого в Амурской области мужчина обстрелял подростков, которые баловались петардами. По версии следствия, мужчина был у себя дома и услышал взрывы петард. Он выглянул в окно и увидел четверых человек, отходивших от здания. Предположив, что это они взрывали петарды, он выстрелил в их сторону из мелкокалиберной винтовки, ранив одного из несовершеннолетних.

Ранее пьяный петербуржец стрелял в подростка из пневматики.

 
