В Минобороны назвали число сбитых в течение дня БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны РФ в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что речь идет о дронах, ликвидированных в течение дня. Восемь из них были уничтожены над территорией Брянской области, еще по пять — над Белгородской и Курской областями.

Утром 27 марта сообщалось, что украинские беспилотники третью ночь подряд атакуют территорию Ленинградской области — над регионом сбили 36 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По информации украинского издания «Страна.ua», под удар якобы попали порты в Приморске и Усть-Луге. На этом фоне в аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов. Как утверждает Mash, власти прибалтийских стран открыли свое воздушное пространство дронам ВСУ для атак по Петербургу и Ленобласти. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белгородской области при атаке ВСУ пострадали мать и ее семилетняя дочь.