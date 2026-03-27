«Промах в подготовке»: названа причина неудач ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА связал с недоработками тренерского штаба неудачи армейского клуба. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«То, что тренерский штаб с подготовкой промахнулся – это 100%. Понимаете, команда бежала, она была готова в начале февраля на зимнем Кубке! Команда играла, была готова. Однозначно тут промах в подготовке. Вы ведь видите, что ребята, которые выходят на поле не приносят результат», — сказал Масалитин.

21 марта ЦСКА в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл махачкалинское «Динамо» с результатом 3:1. До этого армейский клуб потерпел четыре поражения в национальном первенстве, включая проигрыш «Краснодару» в декабре, а также уступил «быкам» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России и теперь продолжит борьбу в Пути регионов.

Армейский клуб занимает пятую строчку турнирной таблицы национального первенства, набрав 39 очков. В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи сборных, ЦСКА 4 апреля сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Ранее экс-тренер «Динамо» увидел проблемы у ЦСКА.