В Нижнем Новгороде временно ограничена работа аэропорта

Аэропорт Нижнего Новгорода обслуживает рейсы по согласованию. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в публикации.

Как подчеркнули в ведомстве, данные меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого в Росавиации сообщили, что московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию.

Вечером 27 марта в министерстве обороны России рассказали об уничтожении 52 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в период с 20:00 до 23:00 мск. Дроны ликвидировали над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.

Ранее в Госдуме предложили сбивать над Прибалтикой летящие в Россию БПЛА ВСУ.