Россиянам назвали главные признаки нехватки воды в организме

Нехватка воды отражается на коже, на уровне энергии, даже на аппетите — мы зачастую путаем жажду и голод, и вместо того, чтоб выпить стакан воды, съедаем лишнего. О признаках нехватки воды в организме «Газете.Ru» рассказала спортивный тренер, эксперт в нутрициологии и управлении медицинским бизнесом Анна Бодрова.

Первый признак — сухость и тусклый вид кожи.

«Кожа очень быстро реагирует на нехватку влаги. Поэтому даже косметологи говорят, что увлажнение должно начинаться изнутри: бессмысленно тратить деньги на дорогие кремы и процедуры, если вы не обеспечиваете организму достаточного количества воды. Если появляются сухость кожи, ощущение стянутости, тем более, шелушение — это значит, что пора принимать меры. Нужно увеличить потребление воды и пить ее равномерно в течение дня. Например, поставить таймер на телефоне и выпивать полстакана воды каждый час», — посоветовала эксперт.

Второй — усталость и нехватка энергии. Мозгу тоже нужна вода. Недостаток жидкости напрямую влияет на общее самочувствие — мы быстрее устаем, появляется сонливость, даже если неплохо выспались, становится сложнее концентрироваться, удерживать фокус внимания на задаче.

«Все потому, что дефицит жидкости сказывается на обмене веществ: он замедляется, кровь сгущается, питательные вещества и кислород в ткани поступают медленнее. В результате — вялость и упадок сил», — объясняет Бодрова.

Третий — головные боли.

«Да, и так тоже бывает: мозг может отреагировать на нехватку жидкости пульсирующей болью. Если головные боли беспокоят регулярно, а видимых причин тому вроде бы нет, обратите внимание, как часто и насколько регулярно вы пьете воду. При появлении симптомов нужно выпить один-два стакана воды и в дальнейшем следить за питьевым режимом», — сказала эксперт.

Четвертый — сухость губ.

«Тут сколько ни мажь гигиенической помадой, все будет бесполезно. Губы покрываются корочками, могут даже потрескаться. И тут тоже первым делом нужно решать проблему изнутри: сперва восстановить баланс жидкости в организме, а потом уже применять скраб для губ и питательные маски», — рассказала нутрициолог.

Пятый — темный цвет мочи. Это один из главных маркеров обезвоживания и самый простой показатель вашего водного баланса.

«В норме моча должна быть светло-желтой, прозрачной. Если она становится темной, то это уже тревожный знак — телу явно не хватает жидкости», — говорит эксперт.

Шестой — слабость или судороги в мышцах. Иногда при недостатке воды могут появляться неприятные ощущения в мышцах или судороги, особенно после физической нагрузки.

«В таких ситуациях люди нередко берутся пить витамины, принимать магний, а нужно первым делом просто попить воды», — рекомендует Бодрова.

По словам эксперта, в среднем взрослому человеку рекомендуется употреблять около 30–35 мл воды на килограмм массы тела в сутки, однако потребность может увеличиваться при физической активности и высокой температуре окружающей среды.

