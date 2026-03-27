В одном из московских аэропортов введены временные ограничения на работу

Московский аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию. Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале.

«Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что из-за временных ограничений возможны корректировки в расписании полетов.

27 марта Росавиация сообщала, что в московском аэропорту Внуково вводились ограничения на полеты.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что за вечер пятницы над регионами России, в том числе над Московским, были сбиты 52 украинских беспилотника.

Дроны самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.

Ранее правительство Ленобласти начало круглосуточную работу из-за ежедневных атак на регион.