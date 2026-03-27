В Минобороны назвали число сбитых над РФ беспилотников за вечер пятницы

МО РФ: за три часа над регионами России сбили 54 украинских БПЛА
За вечер пятницы над регионами России, в том числе над Московским, были сбиты 52 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что речь идет о периоде с 20:00 до 23:00 часов мск.

Дроны самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.

Накануне российское оборонное ведомство сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) а ночь уничтожили 85 украинских беспилотников над территорией России.

По данным министерства, дроны сбили над Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской и Псковской областями, а также над акваторией Черного моря, Крымом и Московским регионом.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что при отражении атаки в регионе были уничтожены 36 украинских беспилотников.

Ранее в Госдуме предложили сбивать над Прибалтикой летящие в Россию дроны ВСУ.

 
