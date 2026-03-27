В ФБР рассказали о содержании взломанной почты главы бюро

ФБР: во взломанной почте главы бюро Пателя была историческая информация
Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило РИА Новости, что во взломанной почте главы ведомства Кэша Пателя была историческая информация.

В бюро заявили агентству, что ФБР известно о злоумышленниках, нацеленных на личную электронную почтовую информацию Пателя. Там заявили, что ведомство приняло все необходимые меры для снижения потенциальных рисков, связанных с этой деятельностью, добавив, что данная информация носит исторический характер и не содержит правительственной информации.

По информации агентства Reuters, личную электронную почту Пателя взломали связанная с Ираном хакерская группа Handala Hack Team, которая публично заявила об этом.

12 марта проиранская хакерская группировка Handala заявила об атаке на американскую компанию Stryker, производящую протезы, медицинское и хирургическое оборудование. По утверждению злоумышленников, им удалось удалить данные с серверов компании и похитить около 50 ТБ информации.

Ранее выяснилось, что больше трети профессиональных хакерских атак на Россию длятся дольше полугода.

 
