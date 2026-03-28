Глава парламентской делегации РФ в США оценил состояние духа Анкориджа

Никонов по итогам визита депутатов Госдумы в США заявил, что дух Анкориджа жив

Дух Анкориджа по-прежнему остается жив. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, возглавляющий парламентскую делегацию России в Вашингтоне, передает РИА Новости.

«Он (дух Анкориджа. — «Газета.Ru») жив, он, безусловно, жив», — ответил он на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции.

19 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что на переговорах в Женеве был жив дух Анкориджа.

15 августа 2025 года президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Главы государств обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности.

Ранее Лавров заявил, что «товарищеский» дух Анкориджа «испаряется»