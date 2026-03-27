«Мы можем потерять страну». СМИ выяснили, когда у Украины кончатся деньги на боевые действия

Bloomberg: Украина сможет финансировать армию только до июня

Украине хватит денег покрыть военные расходы только до июня, поскольку Киев столкнулся с задержкой западного финансирования, сообщает Bloomberg. Дефицит бюджета страны уже достиг $52 млрд, при этом на ведение боевых действий необходимо не менее $120 млрд. В Верховной раде считают, что страна находится «на грани финансовой катастрофы». Президент Украины Владимир Зеленский связал текущую ситуацию с переориентацией внимания Запада на Ближний Восток. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Украина вскоре может остаться без денег на ведение боевых действий, средства закончатся до начала лета, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«В настоящее время у Киева достаточно средств для покрытия расходов только до июня», — говорится в публикации.

Издание обратило внимание, что финансовая поддержка со стороны западных союзников Киева имела «решающее значение для поддержания боевой готовности Украины». Однако последние события «значительно сократили пространство для маневра».

В частности, Венгрия заблокировала военный кредит в размере €90 млрд. Также Украина рискует потерять $8,1 млрд Международного валютного фонда (МВФ) из-за затягивания Верховной Радой принятия непопулярных налоговых законов. Кроме того, некоторые союзники Украины по НАТО не желают выделять дополнительное финансирование на программу закупки американского оружия, пишет Bloomberg.

В текущем году Украине потребуется $52 млрд иностранной помощи, выяснило издание. При этом на ведение боевых действий необходимо не менее $120 млрд , заявлял министр энергетики, экс-глава минобороны страны Денис Шмыгаль.

Тем временем депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале раскрыл подробности встречи премьер-министра Украины Юлии Свириденко и министра финансов Сергея Марченко с фракциями парламента. Чиновники подтвердили, что текущий дефицит составляет $52 млрд.

«То есть нам необходимо ежемесячно получать по $5 млрд», — заметил он.

Также Украина отстает от графика финансирования по программе Ukraine Facility и проектам Всемирного банка на $3,5 млрд, написал нардеп.

По словам Железняка, кабмин попросил Раду принять требуемые МВФ законопроекты о повышении налогов по ускоренной процедуре на заседаниях 7–9 апреля — перед встречей с представителями фонда 13 апреля. Задержки с принятием нужных законопроектов могут стать причиной сокращения социальных выплат, предупредили чиновники.

Свириденко также сообщила, что в случае преодоления вето Венгрии, Украина может получить первый транш из €90 млрд только летом, добавил Железняк.

Накануне председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина находится «на грани финансовой катастрофы». «Мы можем так потерять страну», — сказал он.

Причина в Иране?

Украина не получает финансирование и ракеты для систем противовоздушной обороны из-за военной операции США и Израиля против Ирана, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Отвлекая внимание, она отодвигает нас на второй план по приоритетности, тем более что это война с участием США, которые долго время были главным спонсором Украины», — сказал он в беседе с Le Monde.

По словам Зеленского, отсутствие западного финансирования сказывается на производстве беспилотников. Украина готовится к рискам, добавил он.

Кроме того, украинская армия столкнулась с нехваткой топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет Politico. Военнослужащие ВСУ рассказали изданию, что резкий скачок цен на топливо уже негативно сказывается на запасах, необходимых танкам, артиллерии и бронетранспортерам.

«Цены на топливо ужасные <...> Даже в вооруженных силах сейчас очень ограничены запасы топлива», — поделился собеседник издания.

Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил, что может перенаправить на Ближний Восток вооружение, предназначавшееся Украине. Несмотря на это Вашингтон продолжает помогать Киеву, добавил он.