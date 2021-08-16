В Москве рады, что переход власти в Афганистане произошел без насилия

Россия удовлетворена тем, что переход власти в Афганистане произошел без насилия, заявил глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, обстановка в Кабуле спокойная, несмотря на «эмоциональный момент» после смены руководства страны. Он отметил, что ситуацию там не стоит смешивать с хаосом, который творился в аэропорту Кабула на фоне вывоза американского персонала.

«Обратите внимание, что все эти столицы административные были захвачены мирно, без единого выстрела, что вызывает у нас удовлетворение. Пока себя талибы (организация запрещена в России) и новая власть ведут прилично. Мы будем судить не по словам, а по делам», — сказал Кабулов.

В последние годы Россия взаимодействовала со всеми сторонами конфликта, что обеспечило ее дипломатам «комфортное» пребывание в Афганистане, отметил он, добавляя, что нет угрозы и сотрудникам американской дипмиссии.

15 августа талибы (организация запрещена в России)* объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Кроме того, они взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и бежал из страны, набив деньгами вертолет.

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