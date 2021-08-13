В Кремле подтвердили встречу Путина и Меркель

Встречу президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, анонсированную представителем немецкого кабмина, подтвердили в пресс-службе Кремля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», — рассказали в Кремле.

Встреча должна состояться 20 августа — за два дня до официального визита немецкого канцлера на Украину.

В Киеве Меркель обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским гарантии со стороны Берлина после введения в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2».

Ранее США и Германия выпустили совместное заявление по российскому газопроводу. Стороны договорились, что в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязана применить в отношении России санкции.