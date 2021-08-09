«Единая Россия» открыла штаб федеральной общественной поддержки

Партия «Единая Россия» открыла в Москве федеральный штаб общественной поддержки, сообщается на странице партии в Facebook.

«Его возглавит герой РФ, сенатор Александр Карелин. В штаб войдут представители общественных движений и лидеры мнений в различных сферах», — говорится в сообщении.

В ходе церемонии открытия сенатор, трехкратный олимпийский чемпион Карелин заявил, что штаб позволит «пригласить все общественные организации, и благодаря возможностям федерального штаба делиться оперативно самым правильным, применимым опытом и помочь нашим согражданам не только сделать выбор, но и собрать и подать предложения в программу» партии.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

По данным Фонда «Общественное мнение», рейтинг «Единой России» снизился на 2%, за партию готовы проголосовать 27% от всех опрошенных. При этом рейтинги КПРФ и ЛДПР также снизились на 1% у каждой партии, за коммунистов готовы проголосовать 11%, а либерал-демократов — 9%. Неизменным остался рейтинг «Справедливой России — За правду», за эту партию готовы проголосовать 6% опрошенных.