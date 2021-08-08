Байден не откажется от вывода войск из Афганистана

Несмотря на то, что три северных афганских региональных центра были захвачены талибами (организация запрещена в России), включая столицу провинции Кундуз, президент Байден не менял планов по выводу американских войск из страны. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента.

По словам представителя Белого дома, Байден был проинформирован о происходящем, а его помощники поддерживали связь с американским посольством в Кабуле.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила эту информацию.

«Президент ясно дал понять: после 20 лет войны американским войскам пора возвращаться домой. Он также заявил, что афганское правительство и афганские национальные силы обороны имеют подготовку, оборудование и численность, чтобы одержать победу, и сейчас настал момент для проявления лидерства и воли перед лицом агрессии и насилия «Талибана», — сказала она.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» на фоне вывода из страны военного контингента США, который находился там с 2001 года. В прошлом году США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии — в рамках договоренностей американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября.