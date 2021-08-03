В Госдуме сочли слова Зеленского о принадлежности Крыма «жалким лепетом»

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не будет российской территорией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что от украинского лидера, «который провалился по всем направлениям» можно услышать лишь «про возвращение Крыма, про якобы украинский статус полуострова и огромное желание крымчан вернуться под пяту постмайданного Киева».

«Здесь даже в кинотеатры не ходили без русского дубляжа, а Зеленский заливает, что в Крыму нет ничего русского. Жалкий лепет политического юнца, с которым случилась постыдная неприятность, но он хорохорится на людях», — сказал Бальбек.

Ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не будет территорией России, поскольку россияне якобы никогда не будут любить это место так, как украинцы.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.