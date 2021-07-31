Захарова раскритиковала заявление главы МИД Франции о неонацизме на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала слова министра иностранных дел Франции Жан-Ива ле Дриана о том, что демократический приход к власти президента Украины Владимира Зеленского доказывает отсутствие неонацизма в этой стране. Об этом она написала на своей странице в Telegram.

Таким образом российский дипломат оценила ответ главы ле Дриана на запрос французского сенатора Натали Гуле, который она направила после свой рабочей поездки в Киев.

Захарова отметила, что после того как во время своего приезда сенаторы из Франции увидели в центре украинской столицы, «как под присмотром сторонников ультраправой идеологии украинских детей учат собирать автомат и призывают ехать убивать на Донбасс», многие из них были шокированы.

Гуле направила запрос во внешнеполитическое ведомство Франции и пришел ответ. В этом послании сказано, что неонацистские группировки на Украине есть, но их популярность «не превышает среднюю по Европе».

«Теперь шокирована уже я, потому что про батальон «Азов» давно всем известно, а про то, что в Европе еще хуже — нет. В принципе, ответ французского МИД, скорее, должен возмутить местных законодателей, чем успокоить. Детей приобщают к человеконенавистнической братоубийственной идеологии, а французские чиновники говорят, что в целом, это в порядке вещей: все в Европе так делают», — написала Захарова.

По ее словам, в данном случае возникают вопросы не к Киеву, а к той части Европы, «для которой неонацизм, выходит, не является угрозой». И эти вопросы, как подчеркнула дипломат, должны задавать не в России, а в международных организациях, например, в ОБСЕ.

Ранее Захарова заявила, что Киев взрастил на неонацизме и псевдоистории целое поколение.