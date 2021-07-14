В Белом доме уточнили тему переговоров Джона Керри в Москве

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что спецпосланник президента США по климату Джон Керри ведет переговоры с представителями российских властей в Москве только по теме климата. Об этом она сказала в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале Белого дома.
Представитель американской администрации отметила, компетенция Керри связана с климатом.
«Это то, на чем сосредоточены его беседы и обсуждения», — подчеркнула Псаки.
14 июля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Керри, во время которого они обсудили вопросы климата и констатировали общие интересы и близкие подходы двух стран по этой проблематике.
Ранее Керри посетил Москву, где провел переговоры по климату с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Глава российской дипломатии назвал визит американского представителя «весьма и весьма своевременным».
Керри в свою очередь заявил, что считает переговоры с Лавровым по климату «хорошим началом».