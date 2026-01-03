Медик «Ахмата» за несколько дней спас более ста раненых в курском приграничье

Медик-штурмовик спецназа «Ахмат» с позывным «Сирота» за несколько дней помог более чем сотне раненых в приграничье Курской области. Об этом сообщили РИА Новости в Народном фронте.

«Медик-штурмовик спецназа «Ахмат» с позывным «Сирота» спас сотни бойцов на передовой… Во время накатов ВСУ в курском приграничье он помог более чем сотне раненых за несколько дней, спал тогда по 30–40 минут с перерывами», — заявили в НФ.

До этого военный врач с позывным «Ардуан» рассказал, что массовое применение в российских госпиталях сухой плазмы стало прорывом в отечественной военной медицине и технологией, позволяющей нивелировать задержки в эвакуации раненых, вызванные ударами FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по эвакуационным командам ВС РФ.

Врач также обратил внимание, что сухая плазма является отечественной разработкой, которая начала поступать в военные медучреждения группировки войск «Днепр» в ходе спецоперации.

Ранее Путин рассказал о героизме и мужестве медиков в зоне СВО.