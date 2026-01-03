В ОП выступили за новые меры против алкоголя

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил в интервью ТАСС, что российское государство должно применять все позитивное из практики антиалкогольных кампаний, в том числе советских, поскольку в СССР это повысило рождаемость.

По словам Рыбальченко, это были выдающиеся демографические результаты. Он признал, что «сухой закон» в СССР имел и негативные последствия. В их числе летальные случаи от употребления суррогатного алкоголя. Кроме того, наблюдалась бездумная вырубка виноградников. Тем не менее, по мнению Рыбальченко, кампания была необходима, поскольку алкоголь к тому времени стал повседневной частью жизни, поскольку им не обходился ни один вечер, даже в рабочих коллективах.

2 января первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев заявил, что введение ограничений на продажу алкоголя в новогодние праздники в некоторых регионах является правильным. По его словам, если человек ничем не занят, то он «неизменно начинает делать что-то плохое», а региональные власти должны сами придумать, как сделать так, «чтобы алкоголь приносил только радость, и не было от него никаких несчастий».

Ранее сообщалось, что в одном из российских регионов в 2026 году появятся «трезвые села».