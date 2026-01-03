Российский военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, заявил в разговоре с РИА Новости, что назначение на пост главы офиса президента Украины начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова продиктовано в том числе волей британских спецслужб.

«За этим назначением стоит не только выбор Зеленского, но, очевидно, элит ЕС, лондонских элит, в частности, британских спецслужб, которые руками Буданова намерены полностью обнулить мирный план [президента США Дональда] Трампа и все усилия 47-го президента США по урегулированию кризиса вокруг Украины политико-дипломатическими средствами», — сказал аналитик.

По его словам, новое назначение Буданова в целом явлется вызовом мировому сообществу, а также публичным плевком Киева в лицо Трампу.

«Украина окончательно, теперь уже без всяких условностей, становится террористическим государством с международными террористами во главе и со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сказал аналитик.

2 января украинский президент предложил главе главного управления разведки (ГУР) минобороны страны и возглавить свой офис вместо освобожденного от должности на фоне коррупционного скандала Андрея Ермака. Глава украинской разведки согласился занять пост и заявил, что для него честь и ответственность «в историческое время для Украины» заняться вопросами стратегической безопасности.

Ранее сообщалось, что Залужный готовится покинуть пост посла и вернуться на Украину.