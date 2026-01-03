В США разбился вертолет

Частный вертолет разбился в горах возле американского города Финикс (штат Аризона). Об этом сообщает телеканал ABC News.

По его информации, инцидент случился примерно в 11:00 по местному времени (21:00 мск). На борту было четыре человека, информации об их состоянии пока нет.

В конце октября военный самолет Военно-воздушных сил США модели OA-1K Skyraider II разбился в штате Оклахома. На борту воздушного судна находились два члена экипажа — военнослужащий ВВС Соединенных Штатов и гражданский подрядчик. Сообщалось, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Ранее в США вертолет санавиации упал на автомагистраль.