В США разбился вертолет

ABC: частный вертолет разбился возле американского города Финикс
Cherie Diez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Частный вертолет разбился в горах возле американского города Финикс (штат Аризона). Об этом сообщает телеканал ABC News.

По его информации, инцидент случился примерно в 11:00 по местному времени (21:00 мск). На борту было четыре человека, информации об их состоянии пока нет.

В конце октября военный самолет Военно-воздушных сил США модели OA-1K Skyraider II разбился в штате Оклахома. На борту воздушного судна находились два члена экипажа — военнослужащий ВВС Соединенных Штатов и гражданский подрядчик. Сообщалось, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Ранее в США вертолет санавиации упал на автомагистраль.

