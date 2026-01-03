Размер шрифта
Новости. Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 января

Гидрометцентр РФ: 3 января в Москве ожидается небольшой снег
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В субботу, 3 января, в Москве ожидается облачная погода и до -3°C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, в субботу в столице будет облачно, также возможен небольшой снег. Днем столбик термометра покажет от -3°C до +2°C.

В ночь на воскресенье может похолодать до -6°C.

В Подмосковье днем в субботу ожидается до -2°C, ночью похолодает до -4°C.

2 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что прошлой ночью в Центральной России зафиксировали самые сильные морозы с начала календарной зимы.

Синоптик рассказал, что в Москве на опорной метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра опустился до -13,9°C (норма января -12,3°C ), на Балчуге — до 11,8°C, в Тушино — до -15,5°C, а в Бутово — до -16,8°C. В Подмосковье температура упала до -18°C.

До этого Гидрометцентр объявил в Москве и области 2 января желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 13:00 до 21:00 из-за усиления ветра до 15 м/с и метели.

Ранее почти 30 человек на несколько дней застряли в пабе из-за снегопада.

