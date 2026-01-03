Размер шрифта
Мизулина рассказала о партии «Мы»

Мизулина заявила, что партия «Мы» пока не носит политический характер
Партия «Мы», которую заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) подарил своей возлюбленной, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, является партией добрых дел. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

По словам женщины, эта партия является оригинальным подарком на ее день рождения.

«Кстати, мы удивились, когда прочитали определенное количество статей на эту тему. Многие считают, что это политическая партия, хотя мы лично ни слова об этом не говорили. Пока мы этот проект видим как партию добрых дел. Мы занимаемся активно благотворительностью», — сказала Мизулина.

1 сентября Shaman подарил возлюбленной Екатерине Мизулиной партию «Мы». Певец преподнес подарок в российском лесу. Он оформил стенд партии в большую коробку, украшенную лентой с цветами флага России.

27 сентября Shaman подтвердил существование своей партии «Мы». Он опубликовал ролик, в котором со своей возлюбленной — Мизулиной — накрывает большой стол для жителей Коломны.

В Коломне Shaman решил отметить регистрацию объединения, которой уделил мало внимания из-за подготовки к международному музыкальному конкурсу «Интервидение».

Ранее Shaman сравнил себя и Мизулину с парой неразлучников.

