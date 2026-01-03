Размер шрифта
Российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в Купянск

Бойцы ВС России за сутки отразили две попытки прорыва ВСУ в Купянск
Sofia Gatilova/Reuters

Подразделения российской группировки войск «Запад» за минувшие сутки отразили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Враг пытался прорваться в город Купянск Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, передает ТАСС.

«На Купянском направлении в течение суток подразделением 6-й армии отражены две атаки формирования 92-й штурмовой бригады и 15-й бригады нацгвардии в районах Паламаревки и Благодатовки с целью прорыва в город Купянск», — сказал он.

В декабре министерство обороны России сообщало, что подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Лиман в Харьковской области.

По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на 31 декабря, российская армия взяла под контроль около 950 кв. км территории Харьковской и Сумской областей и 32 населенных пункта, в том числе 14 в Харьковской области, самым крупным из них является город Волчанск.

Ранее на Западе рассказали, как может выглядеть победа России на Украине.

