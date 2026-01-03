Размер шрифта
Новости. Общество

Вложения во вторичку и флиппинг в 2026 году будут провальны, предупредили россиян

Аналитик Цогоев: вложения в жилье и флиппинг теперь провальны
mapo_japan/Shutterstock/FOTODOM

Вложения в жилые помещения для собственного использования или перепродажи больше не приносят прибыли. С учетом инфляции покупатели рискуют потерять, а не преумножить сбережения. Об этом в подкасте «Smarent Pro недвижимость» рассказал аналитик рынка, эксперт по инвестициям Артём Цогоев. «Газета.Ru» ознакомилась с выдержками из интервью.

«Сейчас, когда деньги стоят очень дорого, покупка вторичного жилья не поможет приумножить капитал. Скорее, это история про сохранение денег, но с учетом высокой инфляции. За последний год инфляция в России составила 9%, а цены на вторичку в России выросли лишь на 4%. Сохранили ли люди, которые держали деньги во вторичке, при такой инфляции что-то? Наверное, нет», — объяснил он.

Цогоев считает флиппинг [покупку квартиры по цене ниже рыночной, ремонт и перепродажу за более высокую цену] подходящей инвестицией только в благоприятные времена. В 2026 году схема может принести большие предпринимательские риски и оказаться невыгодной.

«Когда на рынке дешевые деньги, много рабочих рук, флипперы могут заработать на купле-продаже недвижимости. Сегодня мы видим ряд трудностей: покупатели не могут финансировать сделки, и поэтому, что для застройщиков, что для флипперов, себестоимость работ остается трудно прогнозируемой: есть много неопределенностей», — сказал эксперт.

Ранее юрист объяснила, как правильно выделить детям долю в квартире.

