Вооруженные группы людей вышли на улицы Ирана

В иранской провинции Илам неизвестные вышли на улицы с огнестрельным оружием. Об этом сообщает агентство Mehr, которое опубликовало соответствующее видео.

На кадрах запечатлена группа людей в масках с огнестрельным оружием в руках.

В Иране в конце декабря начались протесты на фоне девальвации валюты исламской республики риала. 2 января протестующие в городе Хамадан на западе страны сожгли Коран и предприняли попытку нападения на мечеть. По информации местных СМИ, участники протеста подожгли в районе Садаф другую религиозную литературу. Еще одна группа из порядка 20 человек хотела напасть на мечеть, но им помешали это сделать. В провинции Лурестан на западе Ирана участники беспорядков начали забрасывать камнями административные здания города, в том числе канцелярию губернатора провинции, и мечеть, при этом полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Новость дополняется.