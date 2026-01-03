В базу сайта «Миротворец» попали дети из России, Украины, Германии и Абхазии

Двадцать четыре несовершеннолетних попали в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом cjj,oftn ТАСС.

По информации журналистов, дети были внесены в базу 2 января. Все они родились в период с 2010 по 2021 год. В их числе есть граждане России, Украины, Германии и Абхазии.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС заявил, что власти Украины стремятся посеять межнациональную рознь на долгие годы, объявляя врагами государства даже малолетних детей.

На сайте «Миротворец» регулярно публикуются личные данные несовершеннолетних. Так, в 2021 году в базу была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой тогда было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка «участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях». В свою очередь Савенкова подчеркнула, что публикация персональных данных детей на подобных ресурсах нарушает их права.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году с целью выявления и публикации данных лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины. За годы существования в черный список ресурса попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или вызывавшие иным образом негативную оценку администраторов сайта.

Ранее дети из России, Украины и Таджикистана попали в базу «Миротворца».