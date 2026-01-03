Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В базу «Миротворца» попали 24 ребенка

В базу сайта «Миротворец» попали дети из России, Украины, Германии и Абхазии
goodmoments/Shutterstock/FOTODOM

Двадцать четыре несовершеннолетних попали в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом cjj,oftn ТАСС.

По информации журналистов, дети были внесены в базу 2 января. Все они родились в период с 2010 по 2021 год. В их числе есть граждане России, Украины, Германии и Абхазии.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС заявил, что власти Украины стремятся посеять межнациональную рознь на долгие годы, объявляя врагами государства даже малолетних детей.

На сайте «Миротворец» регулярно публикуются личные данные несовершеннолетних. Так, в 2021 году в базу была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой тогда было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка «участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях». В свою очередь Савенкова подчеркнула, что публикация персональных данных детей на подобных ресурсах нарушает их права.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году с целью выявления и публикации данных лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины. За годы существования в черный список ресурса попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или вызывавшие иным образом негативную оценку администраторов сайта.

Ранее дети из России, Украины и Таджикистана попали в базу «Миротворца».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27551647_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Гении или злодеи? 6 мошенников и хитрецов, которые построили империи на пустых обещаниях 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+