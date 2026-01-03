Директор ЗАЭС заявил о невозможности совместного управления станцией

Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук заявил в интервью ТАСС, что невозможно представить форму совместного с Россией управления ЗАЭС.

По словам Черничука, что Запорожская АЭС является российским объектом, который эксплуатируется российским оператором АО «ЭО ЗАЭС» и российским персоналом в соответствии с нормами и законами РФ. Он отметил, что не представляет себе иной формы физического управления станцией.

28 декабря Черничук заявил РИА Новости, что сотрудникам ЗАЭС регулярно поступают угрозы расправой с украинской стороны. По его словам, на них оказывается моральное давление.

25 декабря генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что продолжающиеся обстрелы береговой линии города Энергодар в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины направлены на запугивание коллектива ЗАЭС.

Лихачев добавил, что сотрудники ЗАЭС должны работать в спокойной обстановке. По его словам, украинские войска обстрелами хотят добиться расшатывания морального духа работников станции.

Ранее в Совфеде раскритиковали идею трехстороннего управления Запорожской АЭС.