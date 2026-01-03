Размер шрифта
Новости. Общество

В Сергиевом Посаде загорелись торговые павильоны

МЧС: пожарные в Сергиевом Посаде тушат возгорание в торговых павильонах
Сергей Аверин/РИА Новости

Пожарные МЧС России тушат возгорание в торговых павильонах в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщается в официальном канале МЧС России в Max.

По информации ведомства, торговые павильоны на рынке по улице 1-я Рыбная горят на площади 3 тыс. кв. м. В МЧС отметили, что тушение осложняет высокая пожарная загрузка.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 57 специалистов и 18 единиц техники, добавили там.

22 декабря в Подмосковье произошел пожар в электричке, направлявшейся в сторону Москвы.

23 декабря в Москве произошел пожар в торгово-административном здании, огнеборцам удалось спасти 15 человек. По данным МЧС, инцидент произошел в здании на улице Пришвина. Загорание мебели произошло на минус первом этаже павильона. Специалисты оперативно ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров.

Ранее в Свердловской области из-за возгорания вагонов-цистерн задержали 14 поездов.

