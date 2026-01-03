МИД Ирана прокомментировало слова Трампа о помощи США иранским протестующим

В МИД Ирана заявили, что послание президента США Дональда Трампа о готовности Вашингтона показать помощь участникам протестов в Иране нарушает Устав ООН и международное право. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Согласно заявлению МИД Ирана, «безответственная позиция» США, представляющая собой «агрессивный и противозаконный подход, является не только грубым нарушением основополагающих принципов и норм Устава ООН и международного права, касающихся уважения к национальному суверенитету стран, но и подстрекательством к насилию и совершению терактов против иранских граждан.

МИД Ирана напомнил Совету Безопасности ООН о его ответственности за поддержание международного мира и безопасности в условиях, как подчеркнули в Тегеране, «агрессивной однополярности» со стороны Вашингтона. В министерстве отметили, что иранское общество не позволит внешним силам вмешиваться в его внутренний диалог, направленный на решение национальных проблем.

Ведомство также заявило, что рассматривает жесткие антииранские заявления американских властей как часть политики Израиля, которая ведёт к дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке. В МИД добавили, что реакция Ирана на любые проявления агрессии будет «быстрой, решительной и всеобъемлющей», и подчеркнули, что ответственность за возможные последствия дестабилизации в регионе ляжет на Вашингтон.

2 января спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что иранская сторона нанесет удары по американским базам и Вооруженным силам на Ближнем Востоке, если США предпримут любой агрессивный шаг против исламской республики.

Ранее в Иране заявили, что не потерпят вмешательства в проблемы страны.