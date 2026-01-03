Размер шрифта
Новости. Общество

Суд вынес приговор фигурантам дела о краже имущества у Чубайса

Суд признал законным приговор фигурантам дела о краже имущества у Чубайса
Московский городской суд признал законным обвинительный приговор Хамовнического суда Москвы, который приговорил к семи годам колонии фигурантом уголовного дела о краже имущества на 65 млн рублей у бывшего главы государственной корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из осужденных Вячеслав Макаров.

«Московский городской суд признал законным приговор первой инстанции и оставил его без изменений», — сказал он.

В декабре Арбитражный суд Москвып арестовал активы бывших руководителей «Роснано», в том числе экс-главы госкорпорации Анатолия Чубайса. Иск против топ-менеджмента компания подала в начале декабря, он связан с проектом Crocus, в рамках которого в РФ планировалось создать производство магниторезистивной оперативной памяти MRA. Ранее «Роснано» уже подавала иск к бывшему руководству — суд арестовывал имущество Чубайса и еще семи ответчиков на сумму 5,6 млрд руб. Тогда же стало известно, что экс-глава корпорации избавился от всей недвижимости в РФ еще в 2023 году. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Новость дополняется.

