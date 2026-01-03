Россиянам рассказали, в какую недвижимость выгодно инвестировать в 2026 году

Для инвестиций в недвижимость в 2026 году выгоднее выбирать не жилую недвижимость, а другие сегменты рынка. Выгодными вариантами вложения могут стать: курортная недвижимость, производственные и ритейл-помещения. Об этом в подкасте «Smarent Pro недвижимость» рассказал аналитик рынка, эксперт по инвестициям Артём Цогоев. «Газета.Ru» ознакомилась с выдержками из интервью.

«Для меня есть три варианта, которые будут показывать хорошую доходность. Прежде всего, это санаторно-курортная недвижимость — она развивается активно, проекты будут пользоваться спросом среди инвесторов. На втором месте, актуальными для Москвы и заработка на аренде, являются комплексы light industrial [гибридный формат недвижимости, который сочетает производственные и складские помещения]. Также ожидаю, что недвижимость, которую арендуют супермаркеты, будет приносить хороший доход. В новом году ожидается высокая инфляция: чем она выше, тем выше товарооборот, владельцы недвижимости получают больше денег», — объяснил он.

Несмотря на перемены рынка, вложения в жилую недвижимость могут остаться рабочим вариантом инвестиций. Эксперт советует учитывать влияние государственной субсидированной ипотеки и ценовую динамику.

«Пойти на субсидированную ипотеку лучше, чем не пойти. Мы не знаем, что будет с ценами, но я предполагаю, что цены на новостройки все-таки вырастут. У нас есть все еще дешевая ипотека от государства, она двигает цены вверх. Если человек хочет зафиксироваться, то ему стоит купить квартиру», — резюмировал эксперт.

