Рядом с Пентагоном наблюдается повышенный уровень заказов пиццы

Количество заказов пиццы в районе штаб-квартиры военного министерства США повышено. Это следует из данных портала Pentagon Pizza Index.

«DEFCON 4. Повышенная готовность. Усиленное разведывательное наблюдение», — сказано в сообщении.

До этого глава министерства войны Соединенных Штатов Пит Хегсет отреагировал на популярный мем о росте «индекса пиццы» в военном ведомстве в период кризисов, сказав, что это он обеспечивает сотрудников провизией.

«Индекс пиццы» — это неформальный показатель роста активности федеральных ведомств и спецслужб США во время подготовки к важным событиям, таким, например, как военные конфликты. Его суть заключается в том, что в периоды острых кризисов сотрудники служб вынуждены работать вне графика, и заказывают большое количество пиццы, чтобы не отвлекаться от выполнения своих задач.

