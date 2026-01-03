Ученый рассказал, когда по морскому северному пути можно будет ходить без ледоколов

Климатолог Кокорин: без ледоколов по Севморпути может будет ходить через 50 лет

Климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин рассказал РИА Новости, что судоходство без ледоколов по Северному морскому пути будет возможно через 30-50 лет.

Отмечается, что западный сектор Севморпути освободился от льда, но восточной сектор — «это совсем другое дело».

«Здесь говорить о более-менее надежном судоходстве без атомных ледоколов можно только в очень отдаленной перспективе. Лет через 30, 40, 50», — поделился Кокорин.

Он добавил, что суда уже могли пройти по Северному морскому пути свободно, без ледоколов, но через год там появлялись глухие льды. Межгодовая изменчивость будет только увеличиваться, отметил Кокорин.

24 ноября губернатор Мурманской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» Андрей Чибис сообщил президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи, что промышленные проекты в рамках грузового потока по Севморпути заполняют график до 2035 года, однако необходимо разработать товарную базу для реализации в последующие годы после указанного срока.

Ранее Мишустин заявил о готовности сотрудничать с Китаем и Индией в Арктике.