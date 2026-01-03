Эксперт рассказал, сколько раз россияне увидят затмение в 2026 году

Астроном Железнов: россияне в 2026 году смогут наблюдать сразу два затмения

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов рассказал РИА Новости, что в 2026 году произойдет несколько солнечных и лунных затмений, и два из них можно будет наблюдать на части территории РФ.

По его словам, лунные и солнечные затмения идут как правило парами с интервалом в две недели.

«В ... 2026 году 17 февраля произойдет кольцеобразное солнечное затмение, но его можно будет наблюдать в южном полушарии. А спустя две недели, 3 марта, произойдет полное лунное затмение», — пояснил Железнов.

Он уточнил, что лунное затмение можно будет наблюдать в западном полушарии. 12 августа 2026 года произойдет полное солнечное затмение, но на европейской части России его будет видно только частично. Еще через две недели, 28 августа, произойдет частичное лунное затмение.

