Специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал правые силы Европы «единственной реальной надеждой». Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X.

«На данный момент правые силы в Европе выглядят как единственная реальная надежда. По крайней мере, они признают то, что видно всем: массовую миграцию, экономический спад, удручающую бюрократию и всеобщий распад в ЕС», — написал Дмитриев.

31 декабря глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Евросоюз является «квазиимперией с центром в Брюсселе», которая движется в направлении экспансии. По словам сенатора, империализм всегда был основополагающей частью европейской политики, начиная с Римской империи Карла Великого в IX веке нашей эры, и продолжаясь Французской, а затем Британской и Испанской империями. Пушков отметил, что имперские амбиции Европы не исчезли, а приняли другие формы.

Ранее в США заявили о стремительном движении к краху Европы и Британии.