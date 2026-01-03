Размер шрифта
Россиянам рассказали, сколько они будут отдыхать в 2026 году

Эксперт Подольская: россияне будут отдыхать в этом году почти четыре месяца
В России почти четыре месяца граждан будут отдыхать в 2026 году — 118 дней выпадает на праздники и выходные. Об этом в беседе с ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

«В 2026 году будет 118 выходных и праздничных дней, а количество рабочих дней составит 247, что в 2,1 раза больше дней отдыха», — сказала она.

Согласно Трудовому кодексу России, у граждан будет 14 праздничных дней в течение года. Если они выпадают на выходные, то соответствующие дни отдыха переносятся на какие-то из будней.

В феврале и марте в 2026 году россияне официально отдыхают по три дня: День защитника Отечества выпадает на понедельник, а субботний Международный женский день переносится на начало следующей недели. Эксперты посоветовали взять 4 дня отпуска в один из этих периодов, чтобы сохранить выходные на оставшуюся часть года. Так каникулы в конце зимы продлятся с 21 февраля по 1 марта, а в начале весны — с 7 по 15 марта.

Новость дополняется.

