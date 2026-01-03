В аэропорту Волгограда вводили ограничения

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01.52 мск. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.

Также Кореняко заявил, что один самолет «ушел» на запасной аэродром в период действия ограничений.

2 января из-за введенных временных ограничений в московском аэропорту Домодедово было задержано 10 рейсов авиакомпании S7 Airlines. Всего около 1600 пассажиров попали под задержки. Им предоставили прохладительные напитки.

Утром 2 января Кореняко также предупреждал об ограничениях в аэропорту Оренбурга. По словам представителя Росавиации, в это время на запасной аэродром ушли два самолета. Позднее ограничения сняли.

По информации Минобороны, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 64 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего — 20 беспилотных летательных средств (БПЛА) — было сбито над территорией Самарской области, по восемь — над территориями Воронежской и Саратовской областей, семь — над Московским регионом.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.