Ученые назвали лучшее время для наблюдения звездопада Квадрантиды

Московский планетарий: лучше всего Квадрантиды можно наблюдать 4 января
Brian Spencer/Shutterstock/FOTODOM

Лучшим для наблюдения за звездопадом Квадрантиды станет время после полуночи 4 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Отмечается, что метеорный поток достигнет пика в 02:00 мск 4 января.

«Метеорный дождь ... лучше наблюдать после полуночи, так как радиант звездопада набирает достаточную высоту во второй половине ночи. Для того, чтобы увидеть небесное представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба, именно там будет располагаться радиант Квадрантид», — отметили в планетарии.

В учреждении добавили, что радиант метеоритного потока виден всю ночь, а в средних широтах даже не зайдет за горизонт. Условия для наблюдения в этом году будут неблагоприятным, так как Луна в ночь пика будет близка к полнолунию.

24 декабря в Московском планетарии сообщили, что астрономическая весна наступит в России в 17:46 мск 20 марта.

Ученые пояснили, что именно этот момент произойдет весеннее равноденствие. Солнце пересечет небесный экватор и перейдет в Северное полушарие небесной сферы. В Южном же полушарии наступит астрономическая осень.

Ранее астрономы раскрыли подробности о «кровавой луне».

