Стало известно, когда состоятся переговоры России и США по стратегической стабильности

Российско-американские консультации по стратегической стабильности пройдут через неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на российскую делегацию на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС.

Как уточняет издание, в ходе консультаций стороны намерены изложить друг другу свое видение предстоящей работы.

Российская сторона выступает за обсуждение всех без исключения видов вооружений, которые в той или иной степени оказывают влияние на стратегическую стабильность. В частности, речь идет о ядерных и неядерных стратегических средствах, наступательных и оборонительных средствах, которые оказывают воздействие на состояние глобальной безопасности и стратегической стабильности.

16 июня Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в Женеве. Главы государств подтвердили взаимную приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и договорились запустить комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.

Главные заявления саммита— в материале «Газеты.Ru».