Путин рассказал о поддержке России в становлении независимой Украины

Президент России Владимир Путин написал аналитическую статью «Об историческом единстве русских и украинцев», которая была опубликована на русском и украинском языках на сайте Кремля.

Статья затрагивает различные аспекты русско-украинских отношений, в частности, об оказании Россией помощи Украине в становлении независимого государства.

Путин также добавил, что при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Украины исчислялся бы сегодня десятками миллиардов долларов.

«Украина и Россия десятилетиями, веками разви­вались как единая эко­номическая система. Глубине коопе­рации, которая у нас была 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евро­союза», — написал президент РФ.

О решении написать статью по русско-украинской тематике Владимир Путин объявил во время «Прямой линии», которая прошла 30 июня. Тогда он заявил, что надеется, что с ней ознакомятся граждане обеих стран.