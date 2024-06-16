Иркутская область подписала 11 соглашений о сотрудничестве с КНР

Иркутская область подписала инвестиционные и внешнеторговые соглашения с КНР. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщалось, что презентации инвестиционного и экономического потенциала Иркутской области прошли в Пекине. В столицу КНР прибыли члены правительства региона, а также представители 35 компаний Приангарья.

«Соглашения и экспортные контракты в сфере туризма, промышленности и образования подписали организации Приангарья с китайскими партнерами — в общем 11 документов о сотрудничестве», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Госдума в ходе пленарного заседания ратифицировала соглашение между Россией и Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС).

Документ подразумевает укрепление стратегического сотрудничества двух стран, развитие совместной космической деятельности, закрепление ведущей роли России в освоении космоса.

Позже сообщалось, что Россия и Китай обсуждают взаимную сертификацию органической продукции.

Ранее Китай осудил новые санкции США против России.