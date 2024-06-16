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Грузинская партия обратилась к Путину с просьбой

Партия Грузии «Солидарность во имя мира» попросила Путина отменить визовый режим

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Depositphotos

Члены грузинской партии «Солидарность во имя мира» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим между двумя странами. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

В своем видеообращении политики также призвали освободить граждан Грузии, нарушивших срок пребывания на территории России, и предложили облегчить правила трудоустройства для грузин.

Члены «Солидарности во имя мира» отметили, что данные меры будут способствовать дальнейшему сближению России и Грузии, а также «быстро создадут благоприятную основу для восстановления добрососедских и дипломатических отношений».

До этого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявлял, что Россия и Грузия заинтересованы в восстановлении дипломатических отношений, но Москва не собирается отзывать признание о независимости Южной Осетии и Абхазии.

В министерстве иностранных дел России называли «уткой» сообщения о планах Грузии восстановить дипломатические отношения с РФ.

11 июня грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на конференции в Берлине заявил, что решения Украины в отношении Грузии не помешают Тбилиси помогать Киеву.

Ранее стало известно о планах Грузии вернуть посольство в Москву.

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