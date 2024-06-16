Саркози рассказал о своих планах на будущее

Бывший президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что не планирует возвращаться в политику.

«Политика для меня — перевернутая страница», — сказал он.

Экс-глава государства добавил, что, по его мнению, самым мудрым и полезным для него будет проговаривание того, что необходимо Франции, но без любых личных амбиций.

Саркози занимал пост президента с 2007 по 2012 год.

29 мая он заявил, что Европа должна сосредоточиться на проведении самостоятельной политики на континенте. Он также выступил против включения Украины в НАТО и ЕС, не исключив при этом гарантии безопасности для Киева. Также он завил, что не может представить себе конфликт между Францией и Россией.

До этого экс-президент Франции Франсуа Олланд призвал Париж прервать все контакты с Москвой.